Apéro « Art et Histoire » sur les bancs de l’école Collège Albert Thomas Égletons

Apéro « Art et Histoire » sur les bancs de l’école Collège Albert Thomas Égletons samedi 20 septembre 2025.

Apéro « Art et Histoire » sur les bancs de l’école Samedi 20 septembre, 18h30 Collège Albert Thomas Corrèze

Tarif : 6 € par personne. Gratuit pour les moins de 8 ans. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Prenant sa place dans un ensemble urbain, le collège Albert Thomas vous ouvre ses portes, à la découverte de son histoire et de son architecture.

Par le Pays d’art et d’histoire Haute-Corrèze Ventadour

Collège Albert Thomas Esplanade Charles Spinasse, 19300 Egletons Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pahcorrezeventadour.com/ »}] Le collège est un édifice monumental construit sur un terrain

en pente; en partie détruit en 1944, il fut restauré en 1948.

Lorsque Charles Spinasse lance le projet de collège en 1929,

le plan urbain n’est pas encore complètement arrêté.

L’édifice a été conçu dans les champs, loin de toute

infrastructure existante. Entre le collège et le centre ville se

dessine un embryon d’allée, la future Esplanade Charles Spinasse qui ne trouvera sa forme définitive qu’en 1936.

Ce « monastère du 20e siècle » décline ses volumes et ses

terrasses. L’établissement est destiné à accueillir 400 élèves

dont 200 pensionnaires.

Prenant sa place dans un ensemble urbain, le collège Albert Thomas vous ouvre ses portes, à la découverte de son histoire et de son architecture.

© PAH des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour