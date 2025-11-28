Apéro au clair de Lune Col du Soulor Billetterie espace nordique Arrens-Marsous

Apéro au clair de Lune

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-12 16:30:00

fin : 2026-03-05 22:00:00

2026-02-12

Tous les jeudis, pendant les vacances d’hiver sortie raquettes accompagnée en soirée !

Expérience unique, hors du temps pour assister au coucher de soleil. Entre chien et loup, un panorama à couper le souffle, euphorie des couleurs et des lumières sur les crêtes du Cap d’Août… Arrivés à la cabane de Cantau, apéro au vin chaud, puis garbure, fromage, tourte des Pyrénées et tisane réchaufferont l’ambiance pour un retour sous la lune et les étoiles…

– Accessible à partir de 8 ans.

– Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.

– Raquettes et apéritif inclus dans le prix. .

Col du Soulor Billetterie espace nordique ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com

English :

Every Thursday during the winter vacations: accompanied evening snowshoe outings!

A unique, timeless experience to watch the sun set. Between dog and wolf, a breathtaking panorama, euphoria of colors and lights on the crests of Cap d’Août? On arrival at the Cantau hut, enjoy an aperitif with mulled wine, followed by garbure, cheese, Pyrenean pie and herbal tea to warm the mood for a return journey under the moon and stars…

