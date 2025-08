Apéro au coucher du soleil dans la réserve Les Marais du Vigueirat Arles

Samedi 9 août 2025 de 18h30 à 21h30. Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Il y a des endroits où le coucher de soleil n’est pas le même

Venez profiter d’une visite en fin de journée quand le soleil commence à descendre sur l’horizon et que les animaux s’activent. Votre visite sera ponctuée par un apéritif avec des produits de notre région dans un cadre idyllique au coucher du soleil, accompagné des bruits du soir en plein coeur de la réserve.



→ Un cadre hors du temps au cœur de la réserve naturelle nationale

→ Une ambiance lumineuse et sonore unique

→ Un apéritif typique de la région à déguster .

Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

There are places where the sunset is not the same

German :

Es gibt Orte, an denen der Sonnenuntergang nicht gleich ist

Italiano :

Ci sono luoghi in cui il tramonto non è lo stesso

Espanol :

Hay lugares donde la puesta de sol no es la misma

