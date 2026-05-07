Apéro avec VUE Domaine Henri de Villamont Domaine Henri de Villamont Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune

Apéro avec VUE Domaine Henri de Villamont

Domaine Henri de Villamont 5 Rue Docteur Guyot Savigny-lès-Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Les apéros avec VUE reviennent le temps de 2 soirées inédites. La promesse un apéritif dinatoire dans un lieu privatisé habituellement fermé au public ! Hors des sentiers battus, découvrez des lieux et points de vue inédits du site UNESCO des Climats du vignoble de Bourgogne domaine viticole de renom, site avec vue imprenable sur le vignoble ou lieu historique emblématique.

Rendez-vous le vendredi 3 juillet au Domaine Henri de Villamont, à Savigny-lès-Beaune, pour une soirée dans un cadre magnifique.

Au programme de cette soirée en prendre plein la VUE, et déguster des vins délicieux.

En effet, après une introductions sur les Climats Patrimoine mondial et les différents sites de la région, deux visites vous seront proposées

– Une balade guidée dans le parc & le Clos du Domaine, avec explication sur l’histoire du lieu, ses Climats, et les métiers de la vigne.

– Une visite guidée de la cuverie et ses caves historiques, puis dégustation commentée de deux vins en cave.

– Un repas 100% Côte d’Or

Capacité 50

Inscription obligatoire .

Domaine Henri de Villamont 5 Rue Docteur Guyot Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté evenement@climats-bourgogne.com

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English : Apéro avec VUE Domaine Henri de Villamont

L’événement Apéro avec VUE Domaine Henri de Villamont Savigny-lès-Beaune a été mis à jour le 2026-05-07 par Association des Climats du vignoble de Bourgogne