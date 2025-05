Apéro-bal à l’Escarbille – Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne, 6 juin 2025 20:00, Cour-Maugis sur Huisne.

Orne

Apéro-bal à l’Escarbille Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:00:00

fin : 2025-06-06 21:30:00

Date(s) :

2025-06-06

Bal trad familial et joyeux aux univers variés avec « Les Sales Bauvages ».

Scottish, Mazurka, Cercle circassien… ça vous parle ?

Pratique au Café Associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. Participation libre.

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Apéro-bal à l’Escarbille

A joyful family trad ball in a variety of styles with « Les Sales Bauvages ».

Scottish, Mazurka, Cercle Circassien… sound familiar?

Practical info: at Café Associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis. Participation free of charge.

German :

Fröhlicher Familien-Trad-Ball mit verschiedenen Universen mit « Les Sales Bauvages ».

Schottisch, Mazurka, Zirkuskreis… sagt Ihnen das etwas?

Praktisch: im Café Associatif l’Escarbille in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis. Freie Teilnahme.

Italiano :

Un gioioso ballo di famiglia in una varietà di stili con « Les Sales Bauvages ».

Scozzese, Mazurka, cerchio circasso… vi suona familiare?

Pratica: presso il Café Associatif l’Escarbille al 121 di rue du Perche a Boissy-Maugis. Partecipazione gratuita.

Espanol :

Un alegre baile tradicional familiar de estilos variados con « Les Sales Bauvages ».

Escocesa, mazurca, círculo circasiano… ¿te suena?

Práctico: en el Café Associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis. Participación gratuita.

L’événement Apéro-bal à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-05-22 par OT CdC Coeur du Perche