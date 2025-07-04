Apéro-Barque dans les Marais de Bourges Bourges

Apéro-Barque dans les Marais de Bourges

Les Apéros Barques, profitez d’une expérience unique au cœur des Marais de Bourges, au coucher du soleil !

Laissez-vous tenter par une soirée inoubliable en embarquant pour une traversée en barque au milieu des marais.

Rejoignez-nous pour les Apéros Barques dans les marais de Bourges, une escapade estivale dans un cadre exceptionnel !

Quand Les 14, 22 août 2025 à 18h

Prix 29€ par adulte et 20€ par enfant

Programme de la soirée

Accueil au point de départ, place des Frênes dans les marais de Bourges

Traversée en barque dans les marais jusqu’à la parcelle.

Débarquez sur une parcelle spécialement aménagée pour l’apéritif.

Dégustez d’une sélection de produits locaux, tout en profitant de la beauté du crépuscule, avec une vue splendide sur la cathédrale !

Reprenez la barque pour un retour tranquille à la nuit tombée.

À votre retour, partez à la découverte des Nuits Lumière à Bourges, pour finir la soirée en beauté ! 29 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

English :

New for 2024: Les Apéros Barques, a unique experience in the heart of the Marais de Bourges, at sunset!

Let yourself be tempted by an unforgettable evening as you embark on a boat trip through the marshes.

German :

Neuheit 2024: Die Apéros Barques, ein einzigartiges Erlebnis im Herzen der Sümpfe von Bourges, bei Sonnenuntergang!

Lassen Sie sich zu einem unvergesslichen Abend verführen, indem Sie sich für eine Bootsfahrt inmitten der Sümpfe einschiffen.

Italiano :

Novità 2024: Les Apéros Barques, un’esperienza unica nel cuore del Marais de Bourges, al tramonto!

Lasciatevi tentare da una serata indimenticabile mentre vi imbarcate in una gita in barca attraverso le paludi.

Espanol :

Novedad para 2024: Les Apéros Barques, una experiencia única en el corazón del Marais de Bourges, ¡al atardecer!

Déjese tentar por una velada inolvidable mientras se embarca en un paseo en barco por las marismas.

