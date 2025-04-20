Apéro barque Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Après une courte visite du marais salant, embarquez pour un périple à la rame d’1.7 km sur un chenal au cœur du marais. Le long de ce parcours de 45 minutes, un quiz vous permettra de gagner au fur et à mesure une partie de votre apéritif oléronais !

English :

After a short tour of the salt marsh, set off on a 1.7 km rowing trip along a channel in the heart of the marsh. Along the 45-minute journey, a quiz will allow you to win part of your Oleron aperitif as you go along!

German :

Nach einer kurzen Besichtigung der Salzgärten begeben Sie sich auf eine 1,7 km lange Ruderfahrt auf einem Kanal im Herzen der Salzgärten. Auf dieser 45-minütigen Fahrt können Sie mithilfe eines Quiz einen Teil Ihres Aperitifs aus Oléron gewinnen!

Italiano :

Dopo un breve tour delle saline, si parte per un’escursione a remi di 1,7 km lungo un canale nel cuore delle paludi. Durante il percorso di 45 minuti, potrete partecipare a un quiz per vincere una parte del vostro aperitivo!

Espanol :

Tras un breve recorrido por las salinas, inicie un paseo a remo de 1,7 km por un canal en el corazón de las salinas. Durante el trayecto de 45 minutos, podrá participar en un concurso para ganar parte de su aperitivo

