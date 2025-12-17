Apéro bateau + Dégustation + Écrans ouverts Tours

Apéro bateau + Dégustation + Écrans ouverts

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

C’est le rendez-vous mensuel pour échanger sur le fonctionnement de la coopérative et le bénévolat au sein de notre embarcation, autour d’un verre, d’une dégustation et d’un vernissage de la vue de l’esprit, espace d’exposition dédié aux plasticiens de tout horizon. Pour conclure la soirée, les Écrans Ouverts vous proposent une thématique de cours métrage. Vaste programme ! .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

It’s a monthly get-together to discuss the cooperative?s operations and volunteer work on our boat, over a drink, a tasting and a vernissage of La vue de l?esprit, an exhibition space dedicated to visual artists from all horizons.

