Apéro BD autour du matrimoine Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Angoulême

Apéro BD autour du matrimoine Samedi 20 septembre, 18h00 Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dans une ambiance conviviale, venez échanger autour du matrimoine de la bande dessinée !

Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545386565 http://www.citebd.org Collection unique en France couvrant l’histoire de la bande dessinée d’expression française du XIXe siècle à nos jours. Panorama de la bande dessinée internationale (fonds nord-américain et argentin notamment). Parking gratuit (parking des Abras, accès par la rue des Papetiers).

© Morgane Desport