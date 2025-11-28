Apéro BD avec Céka, Laëtitia Rouxel et Bruno Lecigne Espace Kenere Médiathèque Pontivy

Apéro BD avec Céka, Laëtitia Rouxel et Bruno Lecigne

Espace Kenere Médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 20:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Trois auteur.e.s de bandes dessinées échangent autour de leurs pratiques. Céka, auteur éclectique, il a collaboré à près de 100 albums chez une dizaine d’éditeurs dont Delcourt, Bamboo, Casterman, les Éditions Varou et Faton. Il a écrit notamment sur Champollion et Gustave Eiffel ; Laëtitia Rouxel, autrice de bandes dessinées et illustratrice.

Elle a publié deux récits autour de figures historiques féminines remarquables Nathalie Lemel dans Des graines sous la neige (prix de la BD embarquée à Brest), et Marion du Faouët dans Brigande ! . Essayiste, scénariste et directeur littéraire, Bruno Lecigne est l’auteur d’une dizaine de romans de SF, de polar et d’une trentaine de nouvelles. Il est l’auteur de la série Système solaire publiée chez Glénat et sélectionnée pour le prix Biennale de la BD de la ville de Pontivy.

Apéro BD animé par Gaël Ledu, Directeur de Radio Bro Gwened dans le cadre des Rencontres du livre d’Histoire les 28 & 29 novembre 2025.

+ ESPACE LIBRAIRIES avec nos libraires partenaires Rendez-vous n’importe où et le Centre Culturel E. Leclerc de 18 H à 20 H30 .

