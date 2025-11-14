Apéro-BD Hall théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Hall théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou

Comme son nom l’indique, cette soirée consiste à parler de bande dessinée en dégustant un apéritif convivial.

François Vincent de la Librairie M’Lire Anjou nous partagera ses coups de coeur du moment et chacun·e sera également libre de présenter ses propres lectures. Découvrir des auteur·ices et illustrateur·ices, échanger sur les styles et les sujets abordés, ce rendez-vous promet des discussions sympathiques et enthousiastes. Le 9e art est décidément, plus que jamais, un champ de création riche et foisonnant !

vendredi 14 novembre 2025 19h30

Hall du Théâtre des Ursulines

Entrée gratuite.

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .

