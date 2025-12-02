Apéro BD : des bulles à partager Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mardi 2 décembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Des idées de livres à emprunter et/ou à offrir pour les fêtes, une bonne dose de convivialité, ados et adultes, soyez les bienvenus ! C’est l’Apéro BD de fin d’année…

Nous vous présentons un choix varié d’albums qui nous ont tapé plu. Vous pouvez aussi partager un coup de cœur.

Un verre et des impressions de lecture à partager.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T20:15:00.000+01:00

0299053060 mediatheque@ville-bruz.fr https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-litteraire/apero-bd-des-bulles-a-partager-3

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine