Apéro BD Médiathèque de Cognac Cognac

Apéro BD Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque de Cognac Charente

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Le réseau Libellus vous invite à un moment convivial autour de la bande dessinée !

Rejoignez nous à la médiathèque de Cognac pour un Apéro BD animé par Lucas et Baptiste de la Cité internationale de la BD d’Angoulême.

Au programme : la découverte des dernières sorties et une sélection de coups de cœur pour tous les publics, de la jeunesse aux adultes en passant par les ados.

C’est l’occasion idéale pour échanger, découvrir de nouveaux univers graphiques et repartir avec plein d’idées de lecture.

Et bonne nouvelle : vous pourrez même acheter vos BD préférées sur place !

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés comme pour les curieux à la médiathèque de Cognac.

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage 16100 cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545361950 https://www.reseau-libellus.fr/ https://www.facebook.com/MediathequeCognac

Au cœur du réseau des médiathèques de Grand Cognac, la Médiathèque de Cognac s’emploie à assumer son rôle de deuxième plus grande structure de lecture publique du département.

Située au sein du Prieuré, au cœur de la commune de Cognac, la Médiathèque vous invite à flâner parmi ses rayonnages et à découvrir ses nombreuses ressources : romans, polars, documentaires, périodiques, BD…

Vous hésitez encore ? La Médiathèque c’est aussi :

Accéder à Internet : Utilisez votre ordinateur portable ou votre tablette, la médiathèque possède un réseau wifi. En outre, 6 ordinateurs sont à votre disposition.

Travailler : De grandes tables pour travailler seul ou à plusieurs, faire ses devoirs, écrire un roman (et oui, pourquoi pas ?) etc.

Jouer : Un espace gaming pour découvrir les jeux du mois sur PS5 ou Switch, ainsi qu’un espace jeux de société pour jouer entre amis ou en famille avec plus de 300 jeux !

Imprimer/ photocopier/ numériser : En A4 ou A3, noir & blanc ou couleurs

Boite de retour : Pour rendre vos documents, 24h/24 et 7j/7.

Boite à lire : Un principe de livre-échange participatif et écolo, pour du troc entre lecteurs. 2 étagères sont à votre disposition à l’extérieur de la Médiathèque

Des actions culturelles tout au long de l’année : des histoires racontées, des échanges autour d’une thématique philosophique, des rencontres d’auteurs, des découvertes de jeux de société et jeux vidéo, des spectacles,

