APÉRO, BD & RENCONTRE: VIVE LA BD… – Saint-André-de-Sangonis 3 juillet 2025 07:00

Hérault

APÉRO, BD & RENCONTRE: VIVE LA BD… Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Venez rencontrer ERIC HÜBSCH, dessinateur pour un atelier. Venez participer à une masterclass et une séance de dédicace.

Natif de Toulon, Éric Hübsch se passionne pour le dessin. Il entre à l’École européenne supérieure de l’image d’Angoulême, section Bande dessinée . Entre-temps, il participe à plusieurs ouvrages collectifs, dont La Bête du Gévaudan ou encore Au Fil du Nil. Dans la foulée, Éric Hübsch quitte la Charente, direction l’Hérault et Pézenas, puis Montagnac.

Il dessine alors des logos, illustre des affiches, travaille pour des mairies, des associations, des commerçants (en particulier à Pézenas), activité qu’il poursuit toujours aujourd’hui.

Après un passage sous les drapeaux où, malgré ses espoirs, il n’apprend pas à tirer plus vite que son ombre comme l’un de ses héros, il réalise en 1994 des murs peints pour la piscine de Pézenas et pour le mur d’escalade du gymnase.

L’année suivante, il entreprend le projet de l’album qui a vu le jour en juillet 1998 Le Réveil de Merlin, premier tome de la série Le Chant d’Excalibur, sur un scénario de Scotch Arleston. Avant Le Chant d’Excalibur, Éric Hübsch a participé à des ouvrages collectifs (La Bête du Gévaudan et Les Cahiers de l’Exotisme en 1991, Au fil du Nil en 1992 et Les Filles de Soleil en 1998). .

Avenue de Montpellier

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 77

English :

Come and meet artist ERIC HÜBSCH for a workshop. Join us for a masterclass and signing session.

German :

Treffen Sie den Zeichner ERIC HÜBSCH für einen Workshop. Nehmen Sie an einer Masterclass und einer Signierstunde teil.

Italiano :

Venite a conoscere ERIC HÜBSCH, fumettista, per un workshop. Partecipate a una masterclass e a una sessione di autografi.

Espanol :

Venga a conocer a ERIC HÜBSCH, dibujante, en un taller. Participe en una clase magistral y en una sesión de firmas.

