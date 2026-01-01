Apéro BD Spécial Aventuriers des mers Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Apéro BD Spécial Aventuriers des mers

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Apéro-BD

Rendez-vous à l’heure de l’apéro pour découvrir une sélection BD dédiée aux aventuriers des mers.

Cette sélection sera présentée par la librairie M’Lire Anjou et les bibliothécaires, mais n’hésitez pas à apporter vos coups de cœur pour les partager.

Pour cette nouvelle édition, rendez-vous à la médiathèque à l’heure de l’apéro. Un apéritif vous sera servi pour accompagner la rencontre.

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du temps fort Sur les traces des pirates proposée par la médiathèque de Janvier à Mars 2026. Retrouvez l’ensemble du programme en cliquant ici !

Gratuit | Entrée libre .

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediathèque@chateaugontier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro BD Spécial Aventuriers des mers Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-01-06 par SUD MAYENNE