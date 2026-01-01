Apéro BD Spécial Aventuriers des mers Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne
Apéro BD Spécial Aventuriers des mers Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 16 janvier 2026.
Apéro BD Spécial Aventuriers des mers
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-01-16 19:30:00
2026-01-16
Apéro-BD
Rendez-vous à l’heure de l’apéro pour découvrir une sélection BD dédiée aux aventuriers des mers.
Cette sélection sera présentée par la librairie M’Lire Anjou et les bibliothécaires, mais n’hésitez pas à apporter vos coups de cœur pour les partager.
Pour cette nouvelle édition, rendez-vous à la médiathèque à l’heure de l’apéro. Un apéritif vous sera servi pour accompagner la rencontre.
Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du temps fort Sur les traces des pirates proposée par la médiathèque de Janvier à Mars 2026. Retrouvez l’ensemble du programme en cliquant ici !
Gratuit | Entrée libre .
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediathèque@chateaugontier.fr
