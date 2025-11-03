Apéro bénévole et réunion pour (re)lancer le projet de la (grande) Cure La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-03 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

Nous vous proposons un temps de partage le lundi 3 novembre, tout d’abord pour fêter tout ce qui a été accompli avec le café associatif, puis pour présenter les plans de travaux de la Cure et partager et réfléchir ensemble sur les activités envisagées pour l’ouverture début 2027.Ce sera l’occasion de se rencontrer et de s’investir dans cette nouvelle phase du projet de tiers-lieu !

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44319