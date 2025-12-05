Apéro-Bibli Médiathèque d’Ambès Ambès

Apéro-Bibli 5 décembre 2025 – 26 juin 2026, certains vendredis Médiathèque d’Ambès Gironde

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T18:30:00 – 2025-12-05T20:00:00

Fin : 2026-06-26T18:30:00 – 2026-06-26T20:00:00

Venez nous rejoindre autour d’un apéritif convivial. Au menu ? Les bibliothécaires vous partageront leurs derniers coups de cœur (livres, BD, films…) puis vous pourrez nous faire connaître les vôtres. La culture se vit et se partage, alors n’hésitez pas à tester la formule apéro-bibli made in Ambès !

Médiathèque d’Ambès 5 avenue du docteur du Docteur Gustave Couaillac Ambès Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « biblio@villeambes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556770269 »}]

Tous les 2 mois, les bouquins tiennent salon et font causette à la médiathèque ! échange découverte

création interne