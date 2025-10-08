Apéro Biblio avec Jean-Philippe Blondel Riedisheim

Apéro Biblio avec Jean-Philippe Blondel

Jean-Philippe Blondel est l’auteur de plus de trente romans, en littérature adulte et jeunesse. Il est professeur d’anglais au lycée, dans sa ville natale de Troyes. Son troisième roman aux éditions L’iconoclaste, Un été 79 , est paru en avril 2025.

Jean-Philippe Blondel est à sa manière un portraitiste du quotidien. Il conte des histoires de vie, comme dans Le Baby-sitter , Mariages de saison , ou encore La Mise à nu . Il livre aussi des récits plus intimes, avec Un Hiver à Paris , ou plus récemment, Traversée du feu , une autobiographie touchante qui évoque son cancer, mais surtout son envie de vivre. Car l’écriture de Blondel est toujours limpide, lumineuse, même dans le drame. Ses textes sont aussi fortement ancrés dans leur temps, décrivant au travers des histoires de ses personnages la société dans laquelle ils évoluent. C’est le cas dans son tout dernier roman, qui plonge les lecteurs dans une histoire familiale au cœur de l’été 79…

Pour ce moment de rencontre conviviale, la bibliothèque de Riedisheim vous propose d’apporter un petit encas à partager. Une sélection de livres sera disponible à la vente (chèques ou espèces).

Animé par Caroline Noel ( @carobookine ).

A partir de 15 ans Réservation conseillée.

Séance de dédicaces à 18h à la Maison Jaune.

Rencontre à 19h à la Grange.

Séance de dédicaces après la rencontre vers 20h à la Maison Jaune. 0 .

13 rue de la paix Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 65 94 74 assistant.bibliotheque@riedisheim.fr

