Apéro biclou ! Le Cocotier(s) Arudy

Le Cocotier(s) 6 Rue d’Arros Arudy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-07-10 22:00:00

2025-07-10

Le Cocotier(s) organise la clôture de mai à vélo en beauté avec :

– 18h 20h: La vente de vélos enfants et adultes à petits prix, reconditionnés avec soin par l’association AFHIMAD.

– 20h Le tirage au sort et la remise des lots aux vainqueurs du challenge kilométrique et du concours photo.

Le tout accompagné d’un apéro avec buvette et petite restauration à prix doux pour tous ! .

Le Cocotier(s) 6 Rue d’Arros Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 41 54 75

