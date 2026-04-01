Apéro Boat | Charentes in Flow Inter-Croisières Sireuil

Sireuil

Apéro Boat | Charentes in Flow

Inter-Croisières 3 Chemin des Gabariers Sireuil Charente

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-10-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-15

L’activité des beaux jours à ne pas manquer !

Embarquez et laissez-vous guider au cœur du terroir charentais. Vos papilles en éveil, dégustez les belles gammes de nos viticulteurs-vignerons accompagnées par quelques gourmandises préparées localement.

.

Inter-Croisières 3 Chemin des Gabariers Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 96 06 22 laurette@charentesinflow.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A not-to-be-missed warm-weather activity!

Come aboard and let us guide you to the heart of the Charente region. With your taste buds tantalized, sample the finest wines from our winegrowers and winemakers, accompanied by a selection of locally-prepared delicacies.

L’événement Apéro Boat | Charentes in Flow Sireuil a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême