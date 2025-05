Apéro book Alain Mascaro – Librairie de l’Olivier Nyons, 6 juin 2025 18:00, Nyons.

Drôme

Apéro book Alain Mascaro Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 18:00:00

fin : 2025-06-06 20:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Apérobook avec Alain Mascaro pour son livre « Je suis la sterne et le renard ». Dans l’Islande médiéval, « Je suis la sterne et le renard » raconte l’histoire de femmes libres et puissantes, entre mythes nordiques, oppression masculine et défense de la nature

.

Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr

English :

Apérobook with Alain Mascaro for his book « Je suis la sterne et le renard ». Set in medieval Iceland, « Je suis la sterne et le renard » (I am the tern and the fox) tells the story of free and powerful women, between Nordic myths, male oppression and the defense of nature

German :

Apérobook mit Alain Mascaro für sein Buch « Je suis la sterne et le renard » (Ich bin die Seeschwalbe und der Fuchs). Im mittelalterlichen Island erzählt « Ich bin die Seeschwalbe und der Fuchs » die Geschichte freier und mächtiger Frauen zwischen nordischen Mythen, männlicher Unterdrückung und der Verteidigung der Natur

Italiano :

Apérobook con Alain Mascaro per il suo libro « Je suis la sterne et le renard ». Ambientato nell’Islanda medievale, « Je suis la sterne et le renard » (Io sono la sterna e la volpe) racconta la storia di donne libere e potenti, tra miti nordici, oppressione maschile e difesa della natura

Espanol :

Apérobook con Alain Mascaro por su libro « Je suis la sterne et le renard ». Ambientado en la Islandia medieval, « Je suis la sterne et le renard » (Soy el charrán y el zorro) cuenta la historia de mujeres libres y poderosas, entre mitos nórdicos, opresión masculina y defensa de la naturaleza

L’événement Apéro book Alain Mascaro Nyons a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale