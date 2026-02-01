Apéro Book avec Samuel Figuière Librairie de l’Olivier Nyons

Apéro Book avec Samuel Figuière

Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20 20:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Apéro Book avec Samuel Figuière, auteur de BD documentaires, pour la présentation de Danser la vie.

.

Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Apéro Book with Samuel Figuière, author of documentary comics, presenting Danser la vie.

L’événement Apéro Book avec Samuel Figuière Nyons a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale