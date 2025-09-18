Apéro-book Civaux

Apéro-book Civaux jeudi 18 septembre 2025.

Apéro-book

4 pl. de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18 2025-12-02

Un livre, un apéro, quelques amuse-bouches. C’est la formule pour passer un moment convivial autour des livres. Chacun emmène un livre, (ou pas) et on discute de nos coups de cœur!

Sur inscription .

4 pl. de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98

English : Apéro-book

German : Apéro-book

Italiano :

Espanol : Apéro-book

L’événement Apéro-book Civaux a été mis à jour le 2025-08-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne