Apéro-book Civaux jeudi 18 septembre 2025.
4 pl. de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18 2025-12-02
Un livre, un apéro, quelques amuse-bouches. C’est la formule pour passer un moment convivial autour des livres. Chacun emmène un livre, (ou pas) et on discute de nos coups de cœur!
Sur inscription .
