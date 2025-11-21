Apéro Book de Cécile Miraglio Librairie de l’Olivier Nyons
Apéro Book de Cécile Miraglio Librairie de l’Olivier Nyons vendredi 21 novembre 2025.
Apéro Book de Cécile Miraglio
Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons Drôme
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 20:00:00
2025-11-21
Apéro Book avec Cécile Miraglio pour le livre Le jardin de Juliette L’ARAIGNÉE .
Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr
English :
Apéro Book with Cécile Miraglio for the book Le jardin de Juliette L’ARAIGNÉE .
German :
Apéro Book mit Cécile Miraglio für das Buch Le jardin de Juliette: L’ARAIGNÉE .
Italiano :
Apéro Book con Cécile Miraglio per il libro Le jardin de Juliette L’ARAIGNÉE .
Espanol :
Apéro Book con Cécile Miraglio para el libro Le jardin de Juliette L’ARAIGNÉE .
L’événement Apéro Book de Cécile Miraglio Nyons a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale