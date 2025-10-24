Apéro book d’Olivier Ciechelski Librairie de l’Olivier Nyons
Apéro book d’Olivier Ciechelski Librairie de l’Olivier Nyons vendredi 24 octobre 2025.
Apéro book d’Olivier Ciechelski
Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Apéro Book avec Olivier Ciechelski pour le livre Le livre des prodiges .
.
Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr
English :
Apéro Book with Olivier Ciechelski for the book Le livre des prodiges .
German :
Apéro Book mit Olivier Ciechelski für das Buch Le livre des prodiges (Das Buch der Wunder).
Italiano :
Apéro Book con Olivier Ciechelski per il libro Le livre des prodiges .
Espanol :
Apéro Book con Olivier Ciechelski para el libro Le livre des prodiges .
L’événement Apéro book d’Olivier Ciechelski Nyons a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale