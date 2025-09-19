Apéro book et dédicace de Valérie Paturaud Librairie de l’Olivier Nyons

Apéro book et dédicace de Valérie Paturaud Librairie de l’Olivier Nyons vendredi 19 septembre 2025.

Apéro book et dédicace de Valérie Paturaud

Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons Drôme

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19

Apéro Book avec Valérie Paturaud pour le livre « L’enseveli ».

Rencontre littéraire réservation conseillée.

Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr

English :

Apéro Book with Valérie Paturaud for her book « L’enseveli ».

Literary encounter booking recommended.

German :

Apéro Book mit Valérie Paturaud für das Buch « L’enseveli ».

Literarische Begegnung Reservierung empfohlen.

Italiano :

Apéro Book con Valérie Paturaud per il suo libro « L’enseveli ».

Incontro letterario si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Apéro Book con Valérie Paturaud por su libro « L’enseveli ».

Encuentro literario se recomienda reservar.

