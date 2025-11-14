Apéro Book Françoise Bourdon Librairie de l’olivier Nyons

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Book Françoise Bourdon

Librairie de l’olivier 8 Place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

Apéro Book avec Françoise Bourdon pour le livre Fleur de charbon .
Rencontre littéraire
  .

Librairie de l’olivier 8 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91  librairie.olivier@club-internet.fr

English :

Apéro Book with Françoise Bourdon for the book Fleur de charbon .
Literary encounter

German :

Apéro Book mit Françoise Bourdon für das Buch Fleur de charbon .
Literarische Begegnung

Italiano :

Apéro Book con Françoise Bourdon per il suo libro Fleur de charbon .
Incontro letterario

Espanol :

Apéro Book con Françoise Bourdon por su libro Fleur de charbon .
Encuentro literario

