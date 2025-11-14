Apéro Book Françoise Bourdon Librairie de l’olivier Nyons
Apéro Book Françoise Bourdon Librairie de l’olivier Nyons vendredi 14 novembre 2025.
Apéro Book Françoise Bourdon
Librairie de l’olivier 8 Place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14 20:00:00
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
2025-11-14
Apéro Book avec Françoise Bourdon pour le livre Fleur de charbon .
Rencontre littéraire
Librairie de l’olivier 8 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr
English :
Apéro Book with Françoise Bourdon for the book Fleur de charbon .
Literary encounter
German :
Apéro Book mit Françoise Bourdon für das Buch Fleur de charbon .
Literarische Begegnung
Italiano :
Apéro Book con Françoise Bourdon per il suo libro Fleur de charbon .
Incontro letterario
Espanol :
Apéro Book con Françoise Bourdon por su libro Fleur de charbon .
Encuentro literario
