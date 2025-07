Apéro Bougie Chez Tatie Granville

Apéro Bougie Chez Tatie Granville mardi 22 juillet 2025.

Apéro Bougie

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-07-22 20:00:00

fin : 2025-07-22 22:00:00

2025-07-22

Durant cet atelier, nous réaliserons une bougie parfumée dans de la vaisselle vintage. Elle sera décorée avec des fleurs séchées.

A partir de 13 ans

La formule comprend une boisson de mes voisins ‘Les planches’ ;-)et des grignotages salés.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Apéro Bougie

During this workshop, we’ll make a scented candle in vintage crockery. It will be decorated with dried flowers.

Ages 13 and up

The package includes a drink from my neighbors ‘Les planches’ ;-)and savory nibbles.

Online booking: www.cheztatiegranville.com

German :

Während dieses Workshops werden wir eine Duftkerze in Vintage-Geschirr herstellen. Sie wird mit getrockneten Blumen dekoriert.

Ab 13 Jahren

Das Angebot umfasst ein Getränk von meinen Nachbarn ‘Les planches’ ;-)und herzhafte Knabbereien.

Online-Reservierung: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Durante questo laboratorio, realizzeremo una candela profumata in stoviglie vintage. Verrà decorata con fiori secchi.

Dai 13 anni in su

Il pacchetto comprende una bevanda dei miei vicini « Les planches » ;-) e stuzzichini salati.

Prenotazione online: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Durante este taller, fabricaremos una vela perfumada en una vajilla vintage. Se decorará con flores secas.

A partir de 13 años

El paquete incluye una bebida de mis vecinos ‘Les planches’ ;-) y aperitivos salados.

Reservas en línea: www.cheztatiegranville.com

L’événement Apéro Bougie Granville a été mis à jour le 2025-07-06 par OTGTM BIT Granville