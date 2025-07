Apéro Boum Shatta Agora Clair Détour, dernière le PAM 32 rue de la Marbaudais 35700 Rennes Rennes

Apéro Boum Shatta Agora Clair Détour, dernière le PAM 32 rue de la Marbaudais 35700 Rennes Rennes samedi 5 juillet 2025.

Apéro Boum Shatta Agora Clair Détour, dernière le PAM 32 rue de la Marbaudais 35700 Rennes Rennes Samedi 5 juillet, 18h00 Gratuit

Pour fêter la fin des Dingueries de la Terre 2025, on vous invite à danser en plein air à Maurepas avec Dj SugarTantine ! De La Dominique à la Réunion en passant par la Martinique et Rio ! Gratuit.

La 3ème édition des dingueries de la Terre 2025 touche à sa fin alors on vous invite à danser 3h de temps en plein air à Maurepas dans l’agora du Clair Détour derrière le Pole Asociatfde a Marbaudis. Métro Gros Chêne.

À vos pic-nic apéros à partager en plus d’une délicioserie préparée par l’asso Avenir (Street food Festival).

Nous on s’occupe du son enflammé avec Dj SugarTantine ! Célébrons nos cultures afro-caribénnes inspirantes de La Dominique à la Réunion en passant par la Martinique et Rio !

De la joie militante pour se ressourcer et continuer la lutte !

Et c’est gratuit bien sûr !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T21:00:00.000+02:00

1



Agora Clair Détour, dernière le PAM 32 rue de la Marbaudais 35700 Rennes 32 rue de la marbaudais 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine