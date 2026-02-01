Apéro Brainstorming Les Bucoliques Le Tréport

Apéro Brainstorming

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’occasion de partager vos idées pour l’avenir des Bucoliques ! Soirée en 2 temps réflexion sur la mise en place d’un café/livre suspendu, puis échanges libre. Sur inscription. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

