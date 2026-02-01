Apéro Brainstorming Les Bucoliques Le Tréport
Apéro Brainstorming Les Bucoliques Le Tréport vendredi 20 février 2026.
Apéro Brainstorming
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
L’occasion de partager vos idées pour l’avenir des Bucoliques ! Soirée en 2 temps réflexion sur la mise en place d’un café/livre suspendu, puis échanges libre. Sur inscription. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro Brainstorming
L’événement Apéro Brainstorming Le Tréport a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers