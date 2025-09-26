Apéro Brame Saint-Michel-en-Brenne
Apéro Brame Saint-Michel-en-Brenne vendredi 26 septembre 2025.
Apéro Brame
Prends garde à toi Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26 2025-09-30
La domaine coeur de Brenne vous accueille pour un apéro en écoutant le brame.
La domaine coeur de Brenne vous accueille pour un apéro en écoutant le brame. 18 .
Prends garde à toi Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 99 14 29 29
English :
The coeur de Brenne estate welcomes you for an aperitif while listening to the bellowing.
German :
Die Domaine coeur de Brenne empfängt Sie zu einem Aperitif, bei dem Sie dem Brammen zuhören können.
Italiano :
La tenuta coeur de Brenne vi accoglie per un aperitivo ascoltando i muggiti.
Espanol :
La finca Coeur de Brenne le da la bienvenida para tomar un aperitivo mientras escucha la berrea.
L’événement Apéro Brame Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2025-09-12 par Destination Brenne