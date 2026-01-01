Apero Brezhoneg à propos du travail des saisonniers Café Ty Pikin Plounéour-Brignogan-plages

Apero Brezhoneg à propos du travail des saisonniers

Café Ty Pikin 2 Rue de Rugleiz Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-01-15 19:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Le prochain apéro-brezhoneg organisé par Ti ar Vro aura pour thème le travail des saisonniers autrefois et maintenant an dervezhourien diavez-bro gwechall ha bremañ. Yvon Abiven évoquera la vie de plusieurs saisonniers du Léon qui allaient faire la saison des betteraves dans le Nord de la France. Les participants pourront également discuter sur l’évolution de l’agriculture qui doit faire appel aux saisonniers étrangers. Ce sera l’occasion pour les bretonnants d’échanger e brezhoneg en toute convialité.

Ar wech-mañ, lakaet e vezo ar gaoz war an dervezhourien divaez-bro, gwechall ha bremañ. Yvon Abiven a gonto istor an dud a zo aet da glask labour e hanternoz Bro-C’hall, alies evit ober war-dro ar betarabez. Gellet e vezo kaozeal ivez diwar-benn al labour-douar betek bremañ, ha dreist-holl, diwar-benn an dud estren a vez o labourat hirio er parkeier. .

Café Ty Pikin 2 Rue de Rugleiz Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96

