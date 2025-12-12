Apéro bulles au matou timbré Le Matou Timbré Moliets-et-Maa
Apéro bulles au matou timbré
Le Matou Timbré 2 Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa Landes
Pour dire Bye-bye 2025 ! Avec 1 verre de champagne accompagné de tapas maison !
Le Matou Timbré 2 Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 11 contact@lematoutimbre.com
English : Apéro bulles au matou timbré
To say Bye-bye 2025! With 1 glass of champagne and homemade tapas!
