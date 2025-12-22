Apéro bulles | Échange, bande dessinée, l’Archipel Fouesnant

Apéro bulles | Échange, bande dessinée

Fouesnant

2026-01-21 18:30:00

2026-01-21

La bande dessinée ne semble pas connaître la crise tant le nombre de parutions et l’intérêt des lecteurs sont croissants !

Ce rendez-vous de la Médiathèque de Fouesnant est l’occasion pour les amoureux ou simples curieux du genre littéraire de partager leurs coups de cœur et d’échanger à propos de sa très riche actualité.

Animé par Kristell et Stéphanie | Public adulte .

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170

