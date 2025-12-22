Apéro bulles | Échange, bande dessinée, l’Archipel Fouesnant
Apéro bulles | Échange, bande dessinée, l’Archipel Fouesnant mercredi 21 janvier 2026.
Apéro bulles | Échange, bande dessinée
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Début : 2026-01-21 18:30:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
La bande dessinée ne semble pas connaître la crise tant le nombre de parutions et l’intérêt des lecteurs sont croissants !
Ce rendez-vous de la Médiathèque de Fouesnant est l’occasion pour les amoureux ou simples curieux du genre littéraire de partager leurs coups de cœur et d’échanger à propos de sa très riche actualité.
Animé par Kristell et Stéphanie | Public adulte .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
English : Apéro bulles | Échange, bande dessinée
