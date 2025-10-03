Apéro bulles La Faïen­ce­rie Creil

Apéro bulles La Faïen­ce­rie Creil vendredi 3 octobre 2025.

Apéro bulles Vendredi 3 octobre, 18h30 La Faïen­ce­rie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Participez à un moment convivial pendant lequel vous pourrez échanger autour de lectures de BD et mangas avec Les amis de Bulles et crayons. Bonus Biblis en folie : venez vous confronter au Quiz BD ! Tout public, sur inscription.

La Faïen­ce­rie Allee Nelson, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344252580 https://www.creil.fr/espace-culturel-la-faiencerie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-creil.fr »}] La médiathèque Antoine Chanut offre un espace de vie, de rencontres et un cadre de travail privilégiés. Lignes Inter­cité, Tran­si­lien, RER D depuis Paris, Beau­vais, Compiègne. Puis comp­tez 10 minutes à pied depuis la gare de Creil.

Participez à un moment convivial pendant lequel vous pourrez échanger autour de lectures de BD et mangas avec Les amis de Bulles et crayons. Bonus Biblis en folie : venez vous confronter au Quiz BD !…