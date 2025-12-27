Apéro bulles, Totems Pacé
Apéro bulles, Totems Pacé jeudi 22 janvier 2026.
Gratuit
Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins.
Jeudi 22 janvier à 19h30
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10