APÉRO BURLESQUE Montpellier

1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Le dimanche 3 août, Boardwalk Factory vous invite à son Apéro Burlesque.

C’est un cocktail de performances et de solidarité qui vous attend soutenez nos artistes, détendez-vous autour d’un verre avec vos ami.e.s et profitez de l’ambiance des cabarets burlesques !

Une touche de rétro et une dose de modernité pour un dimanche soir tout en folie, en compagnie de Coney Bow, Cheeky Bibi…

Rejoignez-nous, nous avons beaucoup de choses à vous montrer et peu de temps pour tout révéler !

Sortie au chapeau pour soutenir les artistes

Prix conseillé 7 euros (minimum) .

1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

On Sunday August 3, Boardwalk Factory invites you to its Apéro Burlesque.

A cocktail of performances and solidarity awaits you: support our artists, relax over a drink with your friends and enjoy the atmosphere of burlesque cabarets!

A touch of retro and a dose of modern for a wild Sunday evening, in the company of Coney Bow, Cheeky Bibi…

German :

Am Sonntag, den 3. August, lädt die Boardwalk Factory Sie zu ihrem Burlesque-Apéro ein.

Es erwartet Sie ein Cocktail aus Performance und Solidarität: Unterstützen Sie unsere Künstler, entspannen Sie sich bei einem Drink mit Ihren Freunden und genießen Sie die Atmosphäre eines Burlesque-Kabaretts!

Ein Hauch von Retro und eine Dosis Modernität für einen verrückten Sonntagabend mit Coney Bow, Cheeky Bibi…

Italiano :

Domenica 3 agosto, Boardwalk Factory vi invita al suo Apéro Burlesque.

Vi aspetta un cocktail di spettacoli e solidarietà: sostenete i nostri artisti, rilassatevi bevendo un drink con i vostri amici e godetevi l’atmosfera del cabaret burlesque!

Un tocco di retrò e una dose di modernità per una domenica sera scatenata, in compagnia di Coney Bow, Cheeky Bibi…

Espanol :

El domingo 3 de agosto, Boardwalk Factory te invita a su Apéro Burlesque.

Le espera un cóctel de actuaciones y solidaridad: ¡apoye a nuestros artistas, relájese tomando una copa con sus amigos y disfrute del ambiente de cabaret burlesque!

Un toque retro y una dosis de modernidad para una noche de domingo salvaje, en compañía de Coney Bow, Cheeky Bibi…

