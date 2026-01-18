APÉRO BURLESQUE

1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le dimanche 1er février, Boardwalk Factory vous invite à son Apéro Burlesque.

C’est un cocktail de performances et de solidarité qui vous attend soutenez nos artistes, détendez-vous autour d’un verre avec vos ami.e.s et profitez de l’ambiance des cabarets burlesques !

Le dimanche 1er février, Boardwalk Factory vous invite à son Apéro Burlesque.

C’est un cocktail de performances et de solidarité qui vous attend soutenez nos artistes, détendez-vous autour d’un verre avec vos ami.e.s et profitez de l’ambiance des cabarets burlesques !

Une touche de rétro et une dose de modernité pour un dimanche soir tout en folie, en compagnie de Coney Bow, Cheeky Bibi et leurs invité·e·s!

Rejoignez-nous, nous avons beaucoup de choses à vous montrer et peu de temps pour tout révéler !

Sortie au chapeau pour soutenir les artistes

Prix conseillé 10 euros (minimum) .

1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday February 1, Boardwalk Factory invites you to its Apéro Burlesque.

A cocktail of performances and solidarity awaits you: support our artists, relax over a drink with your friends and enjoy the burlesque cabaret atmosphere!

L’événement APÉRO BURLESQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER