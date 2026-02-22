APÉRO BURLESQUE Montpellier
APÉRO BURLESQUE Montpellier dimanche 1 mars 2026.
APÉRO BURLESQUE
1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Le dimanche 1er mars, Boardwalk Factory vous invite à son Apéro Burlesque.
C’est un cocktail de performances et de solidarité qui vous attend soutenez nos artistes, détendez-vous autour d’un verre avec vos ami.e.s et profitez de l’ambiance des cabarets burlesques !
Une touche de rétro et une dose de modernité pour un dimanche soir tout en folie, en compagnie de Coney Bow, Cheeky Bibi et leurs invité·e·s!
Rejoignez-nous, nous avons beaucoup de choses à vous montrer et peu de temps pour tout révéler !
Sortie au chapeau pour soutenir les artistes
Prix conseillé 10 euros (minimum) .
1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
On Sunday March 1, Boardwalk Factory invites you to its Apéro Burlesque.
A cocktail of performances and solidarity awaits you: support our artists, relax over a drink with your friends and enjoy the atmosphere of burlesque cabarets!
