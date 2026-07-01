Informations pratiques

Valaurie

Apéro-buvette au petit marché d’été

place Saint-Martin Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Apéro-buvette sur le petit marché de l’été, à l’initiative de La Pause, qui se délocalise pour l’occasion et s’installera Place St Martin (plus couramment appelée place de l’église).

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place Saint-Martin Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 01 64 lapausedevalaurie@gmail.com

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English :

Aperitif and refreshments at the small summer market, organized by La Pause, which is relocating for the occasion and will set up shop at Place St. Martin (more commonly known as Place de l’Église).

L’événement Apéro-buvette au petit marché d’été Valaurie a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes