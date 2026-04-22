Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc Bassillon-Vauzé
Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc Bassillon-Vauzé mardi 25 août 2026.
Bassillon-Vauzé
Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc
2 Route du Lac Bassillon-Vauzé Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Convivialité, saveurs et déconnexion !
Entre amis ou en famille, venez partager un apéro insolite à bord d’une calèche. Loin des sentiers battus, vous vivrez un moment hors du temps, au rythme des sabots, dans un cadre champêtre.
1h de balade en calèche (12 voyageurs) 1 planche apéritive de produits locaux boisson offerte 2 verres de vin du Clos Basté ou de jus de pomme.
Possibilité de privatiser la calèche. Autres départs sur demande toutes saisons et toutes heures. Rendez-vous à 18h30 pour un départ à 19h. .
2 Route du Lac Bassillon-Vauzé 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 78 13 79 roulotte-caleche@aubethloc.fr
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English : Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc
L’événement Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc Bassillon-Vauzé a été mis à jour le 2026-04-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Bassillon-Vauzé (Pyrénées-Atlantiques)
- Cinéma Bassillon-Vauzé 8 mai 2026
- Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc Bassillon-Vauzé 11 août 2026