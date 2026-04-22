Bassillon-Vauzé

Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc

2 Route du Lac Bassillon-Vauzé Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Convivialité, saveurs et déconnexion !

Entre amis ou en famille, venez partager un apéro insolite à bord d’une calèche. Loin des sentiers battus, vous vivrez un moment hors du temps, au rythme des sabots, dans un cadre champêtre.

1h de balade en calèche (12 voyageurs) 1 planche apéritive de produits locaux boisson offerte 2 verres de vin du Clos Basté ou de jus de pomme.

Possibilité de privatiser la calèche. Autres départs sur demande toutes saisons et toutes heures. Rendez-vous à 18h30 pour un départ à 19h. .

2 Route du Lac Bassillon-Vauzé 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 78 13 79 roulotte-caleche@aubethloc.fr

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English : Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc

L’événement Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc Bassillon-Vauzé a été mis à jour le 2026-04-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran