Apéro calèche Bassillon-Vauzé

Apéro calèche Bassillon-Vauzé vendredi 17 octobre 2025.

Apéro calèche

route du Lac Bassillon-Vauzé Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Entre amis ou en famille, venez partager un apéro insolite à bord de notre calèche. Une expérience unique durant laquelle vous dégusterez des produits du terroir au doux rythme des sabots des chevaux.

.

route du Lac Bassillon-Vauzé 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 78 13 79 roulotte-caleche@aubethloc.fr

English :

With friends or family, come and share an unusual aperitif aboard our horse-drawn carriage. A unique experience, during which you’ll taste local products to the gentle rhythm of the horses’ hooves.

German :

Mit Freunden oder der Familie können Sie an Bord unserer Kutsche einen ungewöhnlichen Aperitif genießen. Ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Sie regionale Produkte zum sanften Rhythmus der Pferdehufe genießen können.

Italiano :

Con gli amici o la famiglia, venite a condividere un aperitivo insolito a bordo della nostra carrozza trainata da cavalli. È un’esperienza unica in cui potrete assaggiare i prodotti locali al dolce ritmo degli zoccoli dei cavalli.

Espanol :

Con amigos o en familia, venga a compartir un aperitivo insólito a bordo de nuestro coche de caballos. Es una experiencia única en la que podrá degustar productos locales al suave ritmo de los cascos de los caballos.

L’événement Apéro calèche Bassillon-Vauzé a été mis à jour le 2025-09-05 par Comité Départemental du Tourisme Destination Gers