Apéro Céramique à l’atelier Omao BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Apéro Céramique à l’atelier Omao

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-10-07 20:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Apéro céramique à l’atelier Omao céramique: Laissez votre inspiration s’exprimer sur une pièce à peindre et savourez une boisson ainsi qu’une assiette apéritive (mixte ou végé).

places limitées .

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 20 19 10 omao.ceramique@gmail.com

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English :

Ceramics Happy Hour at the Omao Ceramics Studio: Let your creativity flow as you paint a piece, and enjoy a drink along with a plate of appetizers (mixed or vegetarian).

L’événement Apéro Céramique à l’atelier Omao Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65