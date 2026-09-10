UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Apéro Céramique à l’atelier Omao BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

mercredi 7 octobre 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
19 rue de la République
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
45 45 Tarif de base - plein tarif

Bagnères-de-Bigorre

Apéro Céramique à l’atelier Omao

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:00:00
fin : 2026-10-07 20:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Apéro céramique à l’atelier Omao céramique: Laissez votre inspiration s’exprimer sur une pièce à peindre et savourez une boisson ainsi qu’une assiette apéritive (mixte ou végé).
places limitées   .

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 20 19 10  omao.ceramique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ceramics Happy Hour at the Omao Ceramics Studio: Let your creativity flow as you paint a piece, and enjoy a drink along with a plate of appetizers (mixed or vegetarian).

L’événement Apéro Céramique à l’atelier Omao Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65

À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)