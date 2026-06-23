Azur

Apéro céramique

La paillote du lac Azur Landes

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Apéro céramique à la Paillote gourmande à Azur.

Crée ta pièce en Grès autour d’un apéro

Venez profiter d’un moment suspendu face au lac d’Azur, mmodeler votre pièce en céramique accompagné d’un apéritif et d’une planche de tapas. Vous récupérez votre pièce cuite et émaillées un mois après à l’atelier de @louveceramique à Moliets. .

La paillote du lac Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 21 13 castinelpauline@gmail.com

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English : Apéro céramique

Ceramics Workshop at La Paillote Gourmande in Azur.

Create your own stoneware piece while enjoying an aperitif

L’événement Apéro céramique Azur a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI LAS