Apéro Céramique d’Halloween Atelier Chamothé Atelier Chamothé Limoges vendredi 31 octobre 2025.
Atelier Chamothé 6 Place des Jacobins Limoges Haute-Vienne
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Pour Halloween, venez faire un apéro-céramique ! Au programme un atelier modelage de céramique tout en savourant une planche apéro végétarienne, des bonbons et un cocktail. Pendant l’atelier vous serez libre de créer la forme de votre choix en découvrant différentes techniques de modelage de la terre (au pincé, à la plaque, au colombin…) ainsi que décorer votre création avec des engobes colorés. Il faudra patienter avant de récupérer vos créations, le temps qu’elles cuisent et soient émaillées !
Pour réserver envoyez un message sur Instagram ou Messenger. -10% si vous venez déguisé.e.s ! .
