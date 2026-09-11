Apéro chantant avec Marion Motte La Médiathèque Trouville-sur-Mer
samedi 3 octobre 2026 · La Médiathèque · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Apéro chantant avec Marion Motte
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Samedi 3 octobre à 18 h, la musicienne Marion Motte fait chanter le public de la Médiathèque. Chacun peut venir avec son instrument et ses textes. Entrée libre.
En fin de journée, la Médiathèque se transforme en salon de chansons partagées.
Le principe est simple : la musicienne Marion Motte fait chanter le public, joue pour lui et avec lui. Chacun est libre d’apporter son instrument et sa poésie, le temps d’un répertoire construit ensemble.
Une soirée conviviale, ouverte à tous les niveaux et à toutes les voix.
Infos pratiques
– Date : samedi 3 octobre 2026
– Horaire : 18 h
– Lieu : La Médiathèque, place Maréchal Foch
– Tarif : entrée libre
– Renseignements : 02 50 31 00 23 .
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23
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English : Apéro chantant avec Marion Motte
On Saturday 3 October at 6.00 pm, musician Marion Motte will be getting the audience at the Médiathèque to sing along. Everyone is welcome to bring their own instrument and lyrics. Free entry.
L’événement Apéro chantant avec Marion Motte Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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