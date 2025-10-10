Apéro chanté Le Barabock Menglon
Apéro chanté Le Barabock Menglon vendredi 10 octobre 2025.
Apéro chanté
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme
Début : 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Justine Desprez accordéoniste distribue les paroles au public pour une chorale improvisée, fédératrice et joyeuse !
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
English :
Accordionist Justine Desprez distributes the lyrics to the audience for an impromptu, federative and joyful choir!
German :
Justine Desprez, Akkordeonistin, verteilt die Texte an das Publikum für einen improvisierten, verbindenden und fröhlichen Chor!
Italiano :
La fisarmonicista Justine Desprez distribuisce i testi al pubblico per un coro improvvisato che è una gioia cantare insieme a lei!
Espanol :
La acordeonista Justine Desprez reparte las letras entre el público para formar un coro improvisado que da gusto cantar
