APERO CHATEAU SOIREE OPENING POP ROCK – Aniane, 30 mai 2025 07:00, Aniane.

Hérault

APERO CHATEAU SOIREE OPENING POP ROCK Chemin de Capion Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2025-05-30

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Les Apéros Château sont de retour avec une soirée d’ouverture exceptionnelle, dans les somptueux jardins du domaine du château !

Après une soirée de clôture inoubliable l’année dernière le trio What Else revient avec son univers de reprises pop rock et funk et fêtera avec nous la reprise de nos soirées estivales.

Pour ravir vos papilles, le traiteur Duke arrive avec son Brasero, sa rouille de seiche et ses viandes et légumes grillés et desserts maison le tout accompagné d’un large choix de nos vins du domaine.

Places limitées. Réservation obligatoire.

Cette soirée s’annonce déjà inoubliable ! .

Chemin de Capion

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11 tourisme@chateaucapion.com

English :

Apéros Château is back with an exceptional opening evening, in the sumptuous gardens of the château grounds!

German :

Die Apéros Château sind zurück mit einem außergewöhnlichen Eröffnungsabend in den prächtigen Gärten des Schlossguts!

Italiano :

Tornano gli Apéros Château, con un’eccezionale serata di apertura nei sontuosi giardini della tenuta del castello!

Espanol :

Vuelven los Apéros Château, con una excepcional velada inaugural en los suntuosos jardines del castillo

