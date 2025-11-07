Apéro Chorale à La Bigaille Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Apéro Chorale à La Bigaille

Marennes La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07 2025-12-05

La Bigaille ouvre en mode apéro chorale participative éphémère

lagrandeechelle@gmail.com

English : Apéro Chorale at La Bigaille

La Bigaille opens in ephemeral participatory choral apéro mode

German : Apéro Chorale à La Bigaille

La Bigaille öffnet im Aperitif-Modus kurzlebiger partizipativer Chor

Italiano :

La Bigaille apre in modalità apéro corale effimero e partecipativo

Espanol : Coro Apéro en La Bigaille

La Bigaille se estrena con un efímero apéro coral participativo

L’événement Apéro Chorale à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes