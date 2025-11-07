Apéro Chorale à La Bigaille Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Marennes La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2025-11-07 18:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07 2025-12-05
La Bigaille ouvre en mode apéro chorale participative éphémère
Marennes La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com
English : Apéro Chorale at La Bigaille
La Bigaille opens in ephemeral participatory choral apéro mode
German : Apéro Chorale à La Bigaille
La Bigaille öffnet im Aperitif-Modus kurzlebiger partizipativer Chor
Italiano :
La Bigaille apre in modalità apéro corale effimero e partecipativo
Espanol : Coro Apéro en La Bigaille
La Bigaille se estrena con un efímero apéro coral participativo
