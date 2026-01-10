Apéro Chorale à La Bigaille Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Apéro Chorale à La Bigaille

Marennes La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06

La Bigaille ouvre en mode apéro chorale

.

Marennes La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com

English : Apéro Chorale at La Bigaille

La Bigaille opens in choral apéro mode

L’événement Apéro Chorale à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes